巴勒斯坦民众与以军在加沙地带冲突2人死亡

新华社加沙9月6日电（记者吕迎旭 尚昊）巴勒斯坦民众6日在加沙地带与以色列交界地区举行抗议活动并与以色列士兵发生冲突，2名巴勒斯坦少年遭以军枪击身亡。

加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·卡德拉6日在声明中说，巴勒斯坦民众与以军在加沙地带东北部贾巴利亚难民营附近发生冲突，两名分别为17岁和14岁的少年遭以军射杀，另有76人受伤，其中46人被实弹击中。

目击者告诉新华社记者，当天巴勒斯坦民众手持巴勒斯坦国旗前往加沙地带与以色列交界地区举行抗议活动。

另据以色列军方发言人阿代瑞在社交媒体上说，约6000名巴勒斯坦人当天在边境地区举行游行，并向以军投掷石块、燃烧瓶和爆炸物，多人冲过边界隔离栅栏进入以色列境内。

自去年3月30日巴勒斯坦人在加沙地带边境地区开始举行“回归大游行”以来，巴以双方在加沙地带与以色列交界地区冲突不断。据巴方统计，持续冲突已造成300多名巴勒斯坦人死亡、逾3万名巴勒斯坦人受伤。

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