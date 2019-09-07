土耳其在西部海域抓获200多名非法移民

新华社伊斯坦布尔9月6日电 据土耳其媒体6日报道，土耳其海岸警卫队当天在该国西部海域抓获236名企图偷渡到一希腊岛屿的外国非法移民。

《土耳其新闻报》报道说，土耳其海岸警卫队当天在伊兹密尔省切什梅附近的爱琴海海域截获6艘载有非法移民的充气船。船上共有236名偷渡者，他们来自叙利亚、索马里、伊拉克等国，企图偷渡到与切什梅隔海相望的希腊希俄斯岛，并最终前往欧洲大陆。

爱琴海是非法移民经由土耳其偷渡到欧洲大陆的重要通道。土耳其海岸警卫队的数据显示，今年以来已有2.8万多人试图通过土耳其爱琴海海域偷渡到欧洲大陆，与去年同期的1.7万多人相比大幅上升。

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