世界经济论坛非洲峰会同意成立“非洲抗风险平台”

新华社开普敦9月6日电（记者高原）第28届世界经济论坛非洲峰会6日闭幕。本次会议探讨了如何抓住科技发展的机遇实现包容性发展，取得包括成立“非洲抗风险平台”在内的一系列成果。

会议组委会在闭幕式上宣布，为应对第四次工业革命带来的新挑战，非洲国家一致同意成立“非洲抗风险平台”。该平台将整合私营企业和政府的资源，帮助非洲国家应对气候变化和疾病可能引发的灾难。

会议的其他成果包括：世界经济论坛将与联合国和世界贸易组织的合设机构国际贸易中心合作，启动一个旨在推动跨境数据服务的电子商务项目，该项目预计将在2025年前为非洲地区创造300万个就业机会；世界银行、世界经济论坛和非洲国家政府合作发起一个创新挑战项目，通过在全非洲开展无人机竞赛，探索在非洲推广应用无人机的新途径；世界经济论坛将与加纳合作落实“全球塑料制品行动伙伴计划”，通过整合公共和私人资源，治理塑料污染和进行垃圾无害化处理等。

本次会议还通过了非洲国家打击针对女性暴力犯罪的行动计划。该计划呼吁非洲国家政府加强与社会及企业合作，应用先进技术建立快速反应机制，向受害妇女提供及时救助。会议还成立了一个基金，帮助南非应对针对女性的暴力犯罪。

世界经济论坛非洲峰会4日在南非开普敦国际会议中心开幕，全球近百个国家和地区的政府官员、国际和地区组织代表以及商界学界人士等1000余人出席会议。会议期间，与会代表围绕“第四次工业革命下的包容性增长和共享未来”的主题，就如何实现包容性发展、加强基础设施建设、创造更好的投资环境、加速非洲贸易一体化、鼓励技术创新、推广新技术应用等议题展开了讨论。

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