曲青山率中共代表团访问科特迪瓦

新华社阿比让9月6日电（记者郑扬子）应科特迪瓦执政党“乌弗埃民主和平联盟”统一党邀请，中共中央党史和文献研究院院长曲青山率中共代表团于9月4日至7日访问科特迪瓦，会见总理库利巴利，同科执政党执行局领导人举行会谈，就进一步发展两国两党关系深入交流。
其间，曲青山主持召开中非命运共同体高端论坛暨习近平《论坚持推动构建人类命运共同体》法文版专题座谈会，并深入阐述人类命运共同体理念的丰富内涵和世界意义。科政党、智库、媒体等各界代表近百人出席。
科方表示，愿在新时期加强两国两党交流合作，深化治国理政经验交流，同中方共同构建人类命运共同体。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】