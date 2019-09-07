栗战书分别会见德国总理默克尔、匈牙利国会常务副主席玛特劳伊

新华社北京9月6日电（记者王卓伦）全国人大常委会委员长栗战书6日在人民大会堂分别会见德国总理默克尔、匈牙利国会常务副主席玛特劳伊。

9月6日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂会见德国总理默克尔。 新华社记者 李涛 摄

在会见默克尔时，栗战书表示，此次是总理女士任内第十二次访华，充分体现了你对发展两国关系的高度重视。德国是中国在欧洲重要的合作伙伴，中德经贸合作给两国企业和民众带来了看得见、摸得着的实惠。中国全国人大高度重视通过立法营造营商环境，今年通过的《外商投资法》，进一步为外国企业在华发展提供了有力法治保障。希望德方在投资审查、市场准入等方面给予中国企业公平待遇。中国全国人大愿同德国联邦议院加强各层级交往，增进相互了解与合作。

默克尔表示，我这次访问对深化德中关系很重要。德国乐见中国发展，希望从中获得更多合作机遇。我支持两国立法机构开展交流合作。

陈竺参加会见。

9月6日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂会见匈牙利国会常务副主席玛特劳伊。 新华社记者 李涛 摄

在会见玛特劳伊时，栗战书说，2017年习近平主席和欧尔班总理共同宣布中匈建立全面战略伙伴关系以来，两国关系进入了历史最好时期，双方成为经贸投资合作、共建“一带一路”、中国－中东欧国家合作的重要伙伴。今年是中匈建交70周年。中国全国人大愿同匈牙利国会开展多层次、多渠道、多形式的交流合作，加强在多边议会组织中的沟通协调，充分发挥立法机构优势，从法律层面为两国各领域友好合作提供保障和支持，推动双边关系进一步发展。

玛特劳伊表示，新中国成立70年来特别是改革开放40多年来取得了巨大的发展成就，期待进一步加强两国立法机构各层级往来，推动两国各领域合作深入发展。

(责编：燕勐、杨牧)