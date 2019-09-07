李克强与德国总理默克尔共同出席中德经济顾问委员会座谈会

新华社北京9月6日电（记者白洁）国务院总理李克强9月6日上午在人民大会堂与德国总理默克尔共同出席中德经济顾问委员会座谈会，并同与会代表交流。

来自中国国家电力投资集团、华为、宁德时代和德国巴斯夫集团、瓦克化学集团、大众集团等中德企业负责人分别就可再生能源、5G通信技术、自动驾驶技术、数字经济、相互扩大开放、营造公平竞争的市场环境等议题发表意见并提出建议。两国总理认真听取了发言并作出回应。

李克强表示，此次中德经顾委座谈是历年中德两国企业家参加最多的一次，表明中德合作在不断深化，务实成果在持续积累。中德两国政府都有诚意推动两国经贸合作继续向前发展，将认真对待大家坦诚的意见建议，并本着相互尊重、平等相待的态度推动落实。

李克强指出，中国正在进一步扩大开放，制造业已经全面放开，金融和服务业开放也在持续推进，许多德国企业已成为首批受益者。欢迎德国企业抓住机遇，继续扩大对华投资，推进技术创新和新兴技术标准国际化合作。中方将严格保护知识产权，为中国企业和包括德国企业在内的所有外资企业创造市场化、法治化、国际化的营商环境。

李克强强调，维护世界的和平稳定，增进各国人民福祉，需要坚持多边主义，推进自由贸易、扩大相互开放，推动各国经济相互融合。希望德方同中方相向而行，在市场准入方面为中国企业赴德国投资兴业营造一视同仁的环境，在高技术产品出口领域放宽限制，为提升中德企业合作水平、更好实现互利共赢创造良好条件。随着双方合作规模的扩大，产生一些误解或问题也是正常的，希望双方本着市场规则商业原则妥善处理。中德加强合作，有利于双方，也有利于世界。

默克尔表示，德中经贸合作广泛深入。随着中国改革开放的推进，一些德国企业成为中国新开放领域对外合作的范例。德方愿同中方共同维护多边主义和自由贸易体制，加强职业教育等领域合作，共同商讨制定自动驾驶、人工智能等新兴经济领域国际标准。德方欢迎中国企业对德投资，将努力推动2020年德国担任欧盟轮值主席国期间完成欧中投资协定谈判。

王毅、何立峰参加上述活动。

(责编：燕勐、杨牧)