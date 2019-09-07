中国常驻代表：希望国际人权治理朝更加公正合理方向发展

新华社日内瓦9月6日电（记者陈俊侠 聂晓阳）在联合国人权理事会第42次会议召开前夕，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭6日在日内瓦万国宫举行新闻吹风会，向中外媒体介绍中国对全球人权治理、人权理事会第42次会议的主张和看法。

陈旭表示，当前国际形势不稳定性不确定性突出，单边主义和保护主义抬头。中方将同各方一道坚定维护以联合国为核心的多边体系，倡导多边主义，维护公平正义。人权理事会第42次会议召开在即，中方希望各方倡导对话与合作，摒弃点名羞辱和公开施压做法，不搞对抗；平衡推进各类人权，加大对经社文权利和发展权投入；尊重各国人民自主选择的人权发展道路，避免将自身标准强加于人；提高发展中国家代表性和发言权，推动国际人权治理朝着更加公正合理方向发展。

陈旭说，今年是中华人民共和国成立70周年，70年来中国人权事业取得历史性成就，改革开放以来已有8.5亿人脱贫，建成了世界上最大规模的教育、社保、医疗和基层民主体系，并积极参与全球人权治理，广泛开展国际人权交流合作。中国取得这些成就关键在于坚定不移践行中国特色社会主义，坚定不移走中国特色人权发展道路，坚持人民幸福生活是最大的人权。中国将继续全方位推进人权事业发展，不断满足人民对美好生活的需求和向往，共同构建人类命运共同体。

陈旭介绍，中方在人权理事会第42次会议上将重点关注发展权、反对种族歧视、恐怖主义对人权的影响等问题，积极为发展中国家仗义执言。

联合国人权理事会第42次会议将于本月9日至27日在日内瓦万国宫举行。

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