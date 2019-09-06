李克强同德国总理默克尔举行会谈

新华社北京9月6日电（记者白洁、吴嘉林）国务院总理李克强9月6日上午在人民大会堂同来华进行正式访问的德国总理默克尔举行会谈。

李克强表示，德国是中国的全方位战略伙伴。中方高度重视中德关系。此访期间，习近平主席将同你举行会见。当前世界经济面临下行压力，保护主义、单边主义持续抬头，中德加强战略沟通与合作，保持两国关系健康稳定发展，不仅有利于促进中欧关系，也有利于世界和平稳定与繁荣。

李克强表示，中德应把握世界大势，维护多边主义和以世界贸易组织为核心的自由贸易体制。双方要秉持开放包容理念，扩大双向市场开放。中国主动扩大市场开放的方向不会改变，欢迎外资的政策也不会改变，也将进一步加大知识产权保护。希望德方同样保持市场开放，放宽民用技术出口限制，在投资审查、市场准入等方面给予中国企业公平、公正待遇。我们愿同德方深化在自动驾驶、技术创新、人工智能等领域的合作。我们希望德方支持进一步扩大中德航权安排，愿同德方加强青年交流和职业教育合作，夯实两国关系发展的民意基础。

李克强表示，中方一贯重视欧洲的地位和作用。我们愿同新一届欧盟机构领导人建立良好合作关系，加强对话，增进互信，加快推进中欧投资协定、地理标识谈判，推动中欧各领域合作提质升级。

默克尔表示，我很高兴作为德国总理第12次对华进行访问。中国在过去数十年取得巨大发展成就，特别是加入世界贸易组织后，同世界各国贸易往来密切，实现了互利多赢。中国在2008年爆发的国际金融危机中以负责任的态度为全球作出巨大贡献，推动世界经济实现复苏增长。同其他国家一样，中国同样有发展的权利，不应阻碍中国的发展进程。中国人民过上好日子，也符合世界各国的利益。

默克尔表示，德中双方合作十分广泛，双边关系不断扩展，德中均支持多边主义和自由贸易。德方期待明年在华举行新一轮德中政府磋商。德方期待在担任欧盟轮值主席国任期内完成欧中投资协定谈判，促进欧中更加可靠的贸易伙伴关系。德方欢迎中方近期在金融、保险、服务业等领域采取的开放举措，愿同中方加强在自动驾驶、数字化、职业教育等领域的合作。德方也一如既往欢迎中国企业赴德投资。双方还应深化两国青年等人文交流。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换意见。

会谈后，李克强和默克尔共同见证了多项双边合作文件的签署，并共同会见了记者。

会谈前，李克强在人民大会堂东门外广场为默克尔举行欢迎仪式。

当日上午，李克强在钓鱼台国宾馆为默克尔举行早餐会，两国总理就双边关系与合作、国际地区问题广泛议题深入交换看法。

国务委员兼外交部长王毅，全国政协副主席万钢，全国政协副主席、国家发展和改革委员会主任何立峰等出席有关活动。

(责编：燕勐、杨牧)