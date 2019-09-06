斐济总统孔罗特会见中共代表团

新华社苏瓦9月6日电（记者张永兴）9月6日，斐济总统孔罗特在苏瓦会见中共中央委员、甘肃省委书记林铎率领的中共代表团。
林铎向孔罗特转达了习近平主席的亲切问候。他表示，中方愿进一步落实两国领导人达成的重要共识，同斐方加强政府、党际及地方交流合作，共同推动中斐关系取得新进展。
孔罗特转达了对习近平主席的良好祝愿，对中国在习近平主席领导下取得的巨大成就表示赞叹。表示斐方将继续坚定奉行一个中国政策，扩大与中方务实合作，积极参与共建“一带一路”，共同推动双边关系再上新台阶。
应斐济政府邀请，林铎率中共代表团于9月5日至7日对斐进行友好访问。其间，林铎还会见了斐济国防兼外交部长塞鲁伊拉图。
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