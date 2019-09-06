成都首发至波兰弗罗茨瓦夫中欧班列

新华社成都9月6日电（记者李力可）记者从成都国际铁路港管委会获悉，首趟成都至波兰弗罗茨瓦夫的中欧班列6日从位于成都青白江区的成都国际铁路港发出，至此中欧班列（成都）境外站点城市增至26个。

弗罗茨瓦夫位于波兰西南部的奥得河畔，是波兰第四大城，也是波兰仅次于华沙的第二大金融中心，在经济、文化、交通等诸多方面在波兰具有重要地位。

据了解，本次班列满载显示器、发光显示管、电极等电子产品。成都铁路港管委会对外联络部部长曾怡介绍，近年来，成都国际铁路港与戴尔、联想、康佳、TCL等电子产品企业的合作一直稳步推进，此次专列的开通，将有助于成都占领电子产品出口贸易市场高地。

“定制化班列的开行，将推动成都与弗罗茨瓦夫城市间的投资、贸易、文化、科技交流走向新台阶，同时也进一步完善了中欧班列（成都）国际物流通道网络体系搭建，为中波乃至中欧之间的物流运输带来更多选择。”曾怡说。

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