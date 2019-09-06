成都首发至波兰弗罗茨瓦夫中欧班列

新华社成都9月6日电（记者李力可）记者从成都国际铁路港管委会获悉，首趟成都至波兰弗罗茨瓦夫的中欧班列6日从位于成都青白江区的成都国际铁路港发出，至此中欧班列（成都）境外站点城市增至26个。
弗罗茨瓦夫位于波兰西南部的奥得河畔，是波兰第四大城，也是波兰仅次于华沙的第二大金融中心，在经济、文化、交通等诸多方面在波兰具有重要地位。
据了解，本次班列满载显示器、发光显示管、电极等电子产品。成都铁路港管委会对外联络部部长曾怡介绍，近年来，成都国际铁路港与戴尔、联想、康佳、TCL等电子产品企业的合作一直稳步推进，此次专列的开通，将有助于成都占领电子产品出口贸易市场高地。
“定制化班列的开行，将推动成都与弗罗茨瓦夫城市间的投资、贸易、文化、科技交流走向新台阶，同时也进一步完善了中欧班列（成都）国际物流通道网络体系搭建，为中波乃至中欧之间的物流运输带来更多选择。”曾怡说。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】