韩正会见俄罗斯副总理科扎克并共同主持中俄能源合作委员会第十六次会议

新华社北京9月6日电（记者孙奕）中共中央政治局常委、国务院副总理、中俄能源合作委员会中方主席韩正6日在人民大会堂会见俄罗斯副总理、委员会俄方主席科扎克，并共同主持中俄能源合作委员会第十六次会议。
韩正表示，今年6月，中俄两国元首亲自出席第二届中俄能源商务论坛，肯定了两国能源合作发挥的重要作用，指明了新时代巩固和深化中俄能源合作的战略方向。希望双方落实好两国元首达成的重要共识，推动中俄能源合作高质量发展，取得更多务实成果。
韩正就巩固和深化两国能源合作提出三点建议。一是双方企业要秉持互利共赢、商业可行的原则，不断挖掘中俄合作新的增长点，努力实现能源各领域上中下游全方位一体化合作。二是两国政府要就制约两国能源项目合作的政策性、制度性问题深入对表，为两国企业深化合作创造更好的营商环境。三是双方政企学研各个层面要携手努力，积极开展科技、标准、人才、信息等方面交流合作。
科扎克表示，俄中能源领域合作成果丰硕，俄方愿同中方一道，进一步加强包括能源领域在内的全方位合作，推动俄中新时代全面战略协作伙伴关系稳步发展。俄方欢迎中国企业加大对俄能源市场投资，将为重要合作项目提供最大支持。
会议总结梳理了两国能源合作成果，并就下一步合作达成一系列共识。双方同意，共同推进落实会议共识，为年内两国总理第二十四次定期会晤做好准备。
会后，韩正和科扎克签署了《中俄能源合作委员会第十六次会议纪要》。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】