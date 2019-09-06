第六届非洲职业技能挑战赛在肯尼亚闭幕

新华社内罗毕9月5日电（记者杨臻 储信艳）肯尼亚教育部与中国航空技术国际控股有限公司（中航国际）联合举办的第六届非洲职业技能挑战赛5日在肯尼亚首都内罗毕闭幕。

据悉，本次大赛与世界银行合作，共邀请到来自肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、赞比亚、科特迪瓦、加蓬、加纳8个国家的队伍参赛。

本次大赛的比赛项目是数控车床，个人奖项前三名选手获得赴中国留学的机会，团体奖项前两名获得价值10万美元的订单。

在闭幕式上，来自肯尼亚职业技术学校的15名学生获得了共150万肯尼亚先令（约合1.5万美元）的“金也淘奖学金”。

第一届非洲职业技能挑战赛于2014年举办，此后每年举办一届。

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