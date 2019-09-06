新任中东问题特使翟隽：愿为地区和平稳定发挥积极作用

新华社北京9月6日电（记者朱超）新任中国政府中东问题特使翟隽6日表示，愿与有关各方建立密切合作关系，积极劝和促谈，为推动中东地区的和平、稳定与安全发挥积极和建设性作用。

翟隽是资深外交官，曾任外交部副部长，并曾任中国驻利比亚大使、驻法国兼驻摩纳哥大使。本月2日，外交部发言人宣布翟隽就任中国政府中东问题特使。

在接受新华社采访时，他表示，当前中东局势很不太平，不稳定、不确定性因素增多。一方面，地区原有的教派、民族、地缘矛盾仍在继续，深刻影响着地区稳定；另一方面，个别大国奉行单边主义、霸凌主义，不断搞极限施压，抛弃有关国际共识和协议，对地区局势造成了严重负面影响。

“中东局势攸关世界和平与稳定。”翟隽表示，“中方认为，让中东早日摆脱动荡和冲突，实现稳定与发展，需要国际社会和地区国家的共同努力。”

作为联合国安理会常任理事国和负责任、有担当的大国，中国在中东事务中一向秉持客观公正立场，始终以事情本身的是非曲直、中东人民的根本利益和国际社会的共同利益为出发点处理问题，始终坚持扬正义、立信义、树道义。

“中方愿就热点问题加强同各方的沟通协调，鼓励有关各方通过对话协商处理分歧，推动有关问题早日得到政治解决，为地区国家自主探索发展道路创造一个稳定、安全的有利环境。”翟隽说。

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