新任中东问题特使翟隽：愿为地区和平稳定发挥积极作用

新华社北京9月6日电（记者朱超）新任中国政府中东问题特使翟隽6日表示，愿与有关各方建立密切合作关系，积极劝和促谈，为推动中东地区的和平、稳定与安全发挥积极和建设性作用。
翟隽是资深外交官，曾任外交部副部长，并曾任中国驻利比亚大使、驻法国兼驻摩纳哥大使。本月2日，外交部发言人宣布翟隽就任中国政府中东问题特使。
在接受新华社采访时，他表示，当前中东局势很不太平，不稳定、不确定性因素增多。一方面，地区原有的教派、民族、地缘矛盾仍在继续，深刻影响着地区稳定；另一方面，个别大国奉行单边主义、霸凌主义，不断搞极限施压，抛弃有关国际共识和协议，对地区局势造成了严重负面影响。
“中东局势攸关世界和平与稳定。”翟隽表示，“中方认为，让中东早日摆脱动荡和冲突，实现稳定与发展，需要国际社会和地区国家的共同努力。”
作为联合国安理会常任理事国和负责任、有担当的大国，中国在中东事务中一向秉持客观公正立场，始终以事情本身的是非曲直、中东人民的根本利益和国际社会的共同利益为出发点处理问题，始终坚持扬正义、立信义、树道义。
“中方愿就热点问题加强同各方的沟通协调，鼓励有关各方通过对话协商处理分歧，推动有关问题早日得到政治解决，为地区国家自主探索发展道路创造一个稳定、安全的有利环境。”翟隽说。
【大使说】汤铭新：见证中拉关系六阶段跨越发展 “黑白猫大使”是前玻利维亚总统桑切斯因为钦佩中国的改革开放而从邓小平的话中选出来，送给汤铭新大使的绰号。“步步高”则是汤大使对自己职业生涯的总结：他的驻外生涯是从一个高原国家到另一个高原国家，再到一个更高的高原国家。【详细】
【大使说】周晓沛：不辱使命，终身磨一剑 从“山娃子”到外交官，周晓沛大使的奋斗之路并非一帆风顺，却始终砥砺前行，点亮了熠熠生辉的人生。本期“大使说”，让我们走近中国前驻乌克兰、波兰、哈萨克斯坦大使周晓沛，聆听他四十年外交生涯的苦与乐。【详细】