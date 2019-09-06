英国首相称绝不向欧盟申请延期“脱欧”

新华社伦敦9月5日电（记者梁希之）英国首相约翰逊5日在出席公开活动时表示，他“宁死”也不愿向欧盟申请延期“脱欧”。

约翰逊当天在西约克郡韦克菲尔德一个警察培训中心发表演讲时再次重申，他希望提前举行大选，认为这是让英国继续“脱欧”的唯一途径。他指责议员通过投票支持旨在阻止“无协议脱欧”的法案削弱了英国与欧盟的谈判地位。

约翰逊说：“我根本不想要大选，但坦率地说，我没有看到任何其他途径。人们必须在10月份决定是将我还是（反对党工党领袖）杰里米·科尔宾送到布鲁塞尔参加（欧盟）峰会。”

英国议会下院4日晚通过一项旨在阻止“无协议脱欧”的法案，要求如果英国和欧盟在“脱欧”截止日期10月31日前没有达成协议，首相必须向欧盟致信请求延期“脱欧”，这被视为是对志在10月底“脱欧”的约翰逊一次重大打击。约翰逊随后提出动议要求于10月15日提前举行大选，但未获通过。

约翰逊本周在议会接连遭遇挫败后，5日再受打击，他的弟弟乔·约翰逊当天宣布辞去保守党下院议员和英国商业、能源和产业战略部国务大臣职务，并称无法缓解紧张，自己“在家庭和国家利益之间徘徊”。

今年3月，乔曾投票反对在没有“脱欧”协议的情况下离开欧盟。然而他此前也不同意英国前首相特雷莎·梅与欧盟谈判达成的协议。

当被问及乔辞职的决定时，约翰逊赞扬乔工作出色，但也坦承弟弟不同意他对“脱欧”的看法，因为“脱欧”意见不同明显分裂了家庭和所有人。

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