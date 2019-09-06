新华国际时评：冷热之间看清中美经贸互利共赢本质

新华社北京9月6日电 述评：冷热之间看清中美经贸互利共赢本质

新华社记者傅云威 乔继红

一边是在华投资的美国企业连续盈利，新布局中国市场的企业踌躇满志，美国“锈带”城市因中国投资焕发生机；一边是美国不少零售商濒临崩溃，大批美国小企业业务停摆，低收入家庭因高关税面临入不敷出的风险……

近来，在美方多次加征中国输美商品关税、不断升级中美经贸摩擦的背景下，冷热不均的图景在美国企业和家庭不断上演，而冷热之间的鲜明对比，也让越来越多的人看清了中美经贸关系互利共赢的本质。

美中贸易全国委员会发布最新调查显示，97%的受访美企在中国市场盈利。该委员会会长克雷格·艾伦说，中国市场的成功对这些企业的全球竞争力十分重要，在中国创造的利润也支持了美国就业岗位。“在华经营的大多数美国企业都明白，在可预见的未来，中国仍将是全球增长的主要引擎之一，而美国企业需要充分利用这一点。”

全球知名药企美国辉瑞公司不久前宣布，旗下全新业务部门辉瑞普强的全球总部落户上海，这是辉瑞在美国本土之外设立的首个全球总部。辉瑞普强全球总裁高天磊说：“市场在哪里，我们就在哪里投资，我们有在中国持续深耕的意愿和决心。”

中国市场让美企获得了实实在在的利润，中国投资则让美国沉寂多年的“锈带”地区重焕生机。位于俄亥俄州的代顿市在2008年金融危机时，因通用汽车公司装配厂倒闭，上万员工下岗。2014年，中国福耀集团投资代顿，将原通用汽车厂房改造成玻璃设计和制造工厂，为当地创造了两千多个工作机会，也燃起美国老工业区复兴的希望。代顿地区商会会长菲利普·帕克说，希望看到更多中国企业来此投资，形成协同效应。

贸易战没有赢家。中美建交以来，双边经贸形成了高度互补、利益交融的互利共赢关系，不仅两国受益，而且惠及全球。不断升级贸易战，甚至鼓噪中美经济“脱钩”，最终只会扰乱企业经营，抬升美国物价，影响美国经济增长和民生。正如欧盟贸易委员马尔姆斯特伦所说，加征关税如同“为了打击卖鞋的商人而朝自己的脚开枪。”

关税大棒高举，美企跟着“躺枪”。企业经营需要稳定可预期的市场环境，而大批美国小企业现在认为，美国对中国输美商品加征关税规模和时长等一系列不确定性让他们难以制定计划，损害了业务发展。《华尔街日报》的最新调查显示，8月份美国小企业的经济信心已经降到了近七年来的最低水平。美国服装鞋袜业联合会会长里克·黑尔芬拜抱怨说：“美国零售商已经在苦苦支撑，新一轮关税是给他们‘棺材上钉钉子’。”

对于收入不高的美国家庭而言，不断加征关税使得他们原本捉襟见肘的财务状况雪上加霜。“贸易战中受伤最深的是那些原本就收入不高的家庭，”美国德尔塔儿童用品公司总裁约瑟夫·沙米说，“抚养一个孩子长大需要花很多钱，关税的冲击将导致他们更加入不敷出，或者承担更多安全风险，这对他们来说公平吗？”

一个又一个案例，或正或反，都在向世人不断昭示着中美经贸关系互利共赢的本质。

现实是最好的课堂，历史是最好的教材。中美经贸关系发展历程并非没有波折和困难，但双方总体上能本着理性的态度，通过对话协商解决问题，化解矛盾、缩小分歧，双边经贸关系也在不断磨合中更趋成熟，合作领域不断拓宽，合作水平不断提高，成为世界经济发展的重要推动力。

当前，全球经济面临的衰退风险不断加大，中美经济发展也都面临巨大挑战。中美合则两利，斗则俱伤，合作才是双方唯一正确的选择。中美在经贸领域的分歧和摩擦，最终需要以冷静的态度通过磋商与合作加以解决。两国间达成一个互利双赢的协议，符合两国利益，也符合世界各国期待。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)