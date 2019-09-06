商务部：中阿一道维护开放型世界经济和多边贸易体制

新华社银川9月6日电（记者任玮）记者从正在宁夏银川举行的第四届中国－阿拉伯国家博览会上获悉，近年来中国与阿拉伯国家进一步加强发展战略对接，不断推动经贸合作迈上新台阶。中国将同阿拉伯国家一道维护开放型世界经济和多边贸易体制，进一步放宽市场准入，优化营商环境，提高贸易投资自由化便利化水平，为经贸合作创造更好条件。

据商务部介绍，阿拉伯国家身处“一带一路”交汇地带，是共建“一带一路”的天然合作伙伴。近年来，中阿经贸合作日趋紧密，中国已与18个阿拉伯国家签署了共建“一带一路”合作文件，双方在基础设施、能源、经贸园区、高新技术、金融等领域合作取得了丰硕成果。

商务部部长助理任鸿斌说，2018年，中阿贸易额达到2443亿美元，同比增长28%，阿拉伯国家已经成为中国最重要的原油来源地和重要的贸易伙伴之一。中国企业在阿拉伯国家承包工程新签合同额356亿美元，同比增长9%。阿拉伯地区已经成为中国企业开展基础设施合作的重要市场。中国对阿拉伯国家直接投资流量达12亿美元，涉及能源、制造业、电子商务、金融等多个传统和新兴领域，中阿投资合作方兴未艾，越来越多中国企业开始前往阿拉伯国家投资兴业。

经贸合作是中阿关系最久远、最活跃的因素，也是推动中阿关系发展的不竭动力。任鸿斌说，下一步，商务部将与阿拉伯国家相关部门携手积极推动中阿基础设施建设合作，持续深化互联互通；积极推动油气合作、低碳能源合作，巩固能源合作关系；积极推进金融和高新技术合作，积极支持境外经贸合作区建设，大力推进贸易和投资自由化便利化。

2010年以来，商务部、贸促会和宁夏回族自治区政府共同主办三届中阿经贸论坛和三届中阿博览会，对促进中国与包括阿拉伯国家在内的“一带一路”沿线国家和地区的经贸交流合作发挥了积极作用。

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