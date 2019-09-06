德国7月工业订单显著下滑

新华社柏林9月5日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦经济和能源部5日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国今年7月工业新订单环比减少2.7%，同比减少5.6%，表现远不及市场预期。

数据显示，当月德国国内新订单环比减少0.5%，国外新订单环比减少4.2%，其中来自欧元区的新订单环比增加0.3%，来自欧元区以外国家和地区的新订单环比减少6.7%。

另据德国联邦统计局当天公布的6月工业订单数据终值，该月德国工业新订单环比增幅由2.5%调整为2.7%。

德国联邦经济和能源部在当天发表的一份声明中说，工业新订单以疲软姿态开启第三季度，鉴于国际贸易紧张局势加剧和商业预期愈加谨慎，今后数月内德国工业难有改善。

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