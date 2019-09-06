人民网>>国际

德国7月工业订单显著下滑

2019年09月06日14:03  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月5日电（记者朱晟 张雨花）德国联邦经济和能源部5日公布的数据显示，经价格、季节和工作日调整后，德国今年7月工业新订单环比减少2.7%，同比减少5.6%，表现远不及市场预期。

　　数据显示，当月德国国内新订单环比减少0.5%，国外新订单环比减少4.2%，其中来自欧元区的新订单环比增加0.3%，来自欧元区以外国家和地区的新订单环比减少6.7%。

　　另据德国联邦统计局当天公布的6月工业订单数据终值，该月德国工业新订单环比增幅由2.5%调整为2.7%。

　　德国联邦经济和能源部在当天发表的一份声明中说，工业新订单以疲软姿态开启第三季度，鉴于国际贸易紧张局势加剧和商业预期愈加谨慎，今后数月内德国工业难有改善。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved