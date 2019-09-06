纪录片《爱上中国》登陆法国电视荧屏

新华社巴黎9月5日电（记者徐永春）“美丽浙江”电视展播启动暨中法媒体合作签约仪式5日在法国巴黎举行。以西方人视角讲述中国社会变迁的纪录片《爱上中国》法语国际版作为入选节目，即将在法国IDF1电视台黄金时间播出，并提供网络点播服务。

《爱上中国》由浙江广播电视集团历时三年创制完成，以法国摄影师阎雷30多年拍摄中国的亲身经历为线索，通过西方人独特的视角和语言，生动展现中国社会经济腾飞、迈向全面小康社会的真实故事。

在签约仪式上，法国IDF1电视台秘书长亚力克西斯·茹法介绍说，摄影师阎雷30多年来在中国拍摄了几十万张照片，他将镜头对准了中国的普通百姓，聚焦中国经济社会发生的积极变化。随着纪录片播出，法国观众将有机会通过这位摄影师的眼睛发现中国之美。

浙江广播电视集团副总裁冯钟鸣说，《爱上中国》真实展现了中国经济发展、社会进步、人民幸福的美好画卷，希望法国民众能够欣赏、喜欢这部作品。他说，希望以这次两国媒体合作开展“美丽浙江”电视展播为契机，深化中法媒体在更多领域的务实合作。

据了解，纪录片《爱上中国》登上法国荧屏，是该片继2018年10月走进奥地利维也纳之后，再一次登陆欧洲。IDF1电视台主要覆盖法兰西岛大区（大巴黎地区），用户数超过120万。《爱上中国》还将同时登陆该电视台网站和互联网应用程序（APP）。

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