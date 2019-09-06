英首相“硬脱欧”计划再遇挫 如何“脱欧”成悬案

英国首相鲍里斯·约翰逊两天内在议会下院接连遇挫，让他带领英国如期脱离欧洲联盟的计划陷入危机。

保守党政府发起的提前选举动议4日因未获下院绝对多数支持而遭否决。政府5日凌晨放弃在上院阻挠反“无协议脱欧”法案通过的打算。

距10月31日“脱欧”大限仅50多天，英国如何“脱欧”甚至能否“脱欧”仍然未知。

【大选时机】

多家媒体报道，就任大约6周后，约翰逊已丢掉议会下院多数，又暂时无法解散议会、提前选举。

政府发起的10月15日提前选举动议在4日晚表决中获298票赞成、56票反对，未能跨过全部650个下院议席的三分之二、即434票门槛。应最大反对党工党领导层要求，大多数工党议员没有参与表决。

约翰逊解释，之所以选择10月15日，是想赢得选举后以首相身份出席当月17日至18日的欧盟峰会，寻求与欧盟重新达成“脱欧”协议。

工党党首杰里米·科尔宾说，只有在阻击“无协议脱欧”法案正式成为法律以后，工党才会同意提前选举。路透社注意到，他没有申明是否同意约翰逊选择的选举日期。

按照英国广播公司的说法，除工党以外，其他反对党同样不信任约翰逊。他们希望杜绝“无协议脱欧”，以避免约翰逊赢得选举后废除法案，强行带领英国如期“脱欧”。

英国《泰晤士报》报道，鉴于政府先前宣布的大约5周议会休会期定于下周开始，约翰逊如果想赶在10月15日提前选举，依据现行法律，必须不晚于9日发起动议并获通过。

按照反对党的设想，只要确保提前选举动议无法在议会休会前通过表决，也就基本确定选举来不及在“脱欧”大限前举行。这意味着约翰逊出席欧盟峰会时可能被迫申请延期“脱欧”，或同意保留稍作修改的现有“脱欧”协议，或同意再次举行“脱欧”全体公民投票。

反对党认为，上述方式可以降低英国“无协议脱欧”概率。

【放行法案】

另据英国天空新闻频道报道，政府5日1时30分左右宣布，放弃在议会上院对阻击“无协议脱欧”法案接受表决的阻挠。预期法案将在6日17时以前获上院批准。

法案随后将返回下院，继续接受就法案修订案的审议表决，再呈交女王签署后正式生效。受到不少工党议员支持的一项修订案提议，下院将再次表决前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议。

多个党派的下院议员4日联手在一天内通过上述法案。工党议员希拉里·本推介法案时说：“时间所剩无几，法案目的非常简单，就是确保英国不会10月31日无协议离开欧盟。”

依据法案，如果英国和欧盟在“脱欧”大限前没有达成协议，首相必须向欧盟致信、请求延期“脱欧”。

天空新闻频道推断，政府放行法案说明约翰逊试图下周再携提前选举动议“闯关”下院。美联社报道，约翰逊4日晚暗示有意再作尝试，说提前选举是让国家前行的唯一方法，希望反对党议员今后几天再想想。

不过，反对“无协议脱欧”的下院议长约翰·伯科可能援引议会规则，把政府拒之门外。伯科先前以类似理由，拒绝特雷莎·梅把“缺乏根本改动”的“脱欧”协议反复递交下院审议。

按照英国广播公司的说法，约翰逊现在领导的少数派政府无法有效执政，其他反对党都希望保守党出局，因而提前选举只是时间问题。

【欧盟不满】

英国国内反对“无协议脱欧”和支持强行“脱欧”的两派目前都十分坚决。反对者担忧“无协议脱欧”重创英国经济、甚至打乱全球供应链，进而拖累世界经济；而支持者则认定“无协议脱欧”只会导致短期混乱，从长期看，能让英国摆脱问题不断的欧盟，继而繁荣发展。

尽管英国国内争斗日趋激烈，欧盟方面似乎对“脱欧”和“留欧”两派都不太满意。

约翰逊承诺如期“脱欧”，即便以“无协议脱欧”方式。他4日晚告诉议会下院，与欧盟重谈“脱欧”协议“正取得实质性进展”。

但是，欧盟委员会发言人米娜·安德烈耶娃说，英方迄今没有提交任何新设想，以取代现有协议中关联北爱尔兰边界问题的“备份安排”。欧盟一名高级别官员4日告诉法新社，欧英在下月欧盟峰会期间不太可能达成新协议。

就反对党主张延期3个月“脱欧”，欧盟其他成员国似乎同样不愿接受。一名外交人员告诉《泰晤士报》，如果只是为筹备“无协议脱欧”争取时间，数周已足够，“何必延长这种痛苦”。（海洋）（新华社专特稿）

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