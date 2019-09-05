《中国与阿拉伯国家产能合作发展报告2019》发布

新华社银川9月5日电（记者许晋豫）5日下午，第四届中国-阿拉伯国家博览会投资与产能合作大会在宁夏银川市召开。会议发布了《中国与阿拉伯国家产能合作发展报告2019》，报告认为，中阿合作总体向好、投资主体日益多元、合作领域不断拓宽。

据报告介绍，2018年，中国企业对阿拉伯国家直接投资12亿美元，是2010年的3.8倍。中资企业在阿拉伯国家承包工程新签合同额356亿美元，同比增长9%。此外，中阿贸易结构不断优化，中国对阿拉伯国家的出口中，机电产品和高新技术产品占比达66%，进口则以农产品为代表的非石油产品进口不断增加。

报告分析，中阿产能合作总体上仍以国有企业为主，但近年来越来越多的民营企业与阿拉伯国家开展产能合作，如在埃及投资的120家中资企业中民营企业占比超过一半。中阿合作领域不断扩宽，除了石油、石化，还涉及交通设施、电力、通信、核能等多个行业。

报告认为，“一带一路”倡议、阿拉伯国家经济转型升级为中阿投资及产能合作开辟了广阔空间。未来，按照中阿“1＋2＋3”（“1”是以能源合作为主轴，“2”是以基础设施建设、贸易和投资便利化为两翼，“3”是以核能、航天卫星、新能源三大高新领域为突破口）合作格局，中阿将重点加强战略对接，推进互联互通建设、资源能源合作，实现金融高新技术合作，促进包容互鉴的文明对话。

“目前，阿拉伯国家中已有18个国家与中国签署了共建‘一带一路’合作文件，中阿在油气、电力、核能等领域的务实合作不断深入。”商务部国际贸易经济合作研究院副院长俞子荣说，报告对2017年以来中阿产能合作进行了系统梳理和总结，以期进一步促进中阿产能合作持续、深入、高质量发展。

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