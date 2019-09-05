人民网>>国际

技术转移助推中阿深化合作

邹欣媛

2019年09月05日21:48  来源：新华网
 

　　新华社银川9月5日电（记者邹欣媛）第三届中阿技术转移与创新合作大会5日在宁夏回族自治区银川市举行，来自中国、埃及、摩洛哥等国家的５００多名政府官员、专家学者、企业家等达成共识，进一步推进中阿技术转移，深化双方合作。

　　科技部副部长黄卫说，“一带一路”科技创新合作正在从理念转化为行动，并取得了丰硕成果。其中，中国与“一带一路”沿线国家科技人文交流规模和质量大幅提高，通过举办培训班累计培训学员2100余名；与40多个国家和地区的科研机构共同发起成立了“一带一路”国际科学组织联盟；同埃及、伊朗、蒙古国、泰国等国家启动或探讨建立国家级科技园区等，实现了互惠共赢发展。

　　中阿科技交流越来越广泛深入。阿盟秘书处埃及总部特命全权公使杜瓦·哈利法说，基于这个平台，中阿开始共建联合实验室，中国的科学技术和职业教育等已经让阿拉伯国家受益。阿拉伯国家的学生、官员和技术人员在中国获得培训的机会，这都有利于双方在科技和科研领域达成合作。

　　宁夏科技厅厅长郭秉晨说，自中阿技术转移中心成立后，共建了阿盟、沙特、约旦等8个双边技术转移中心，先后建成宁夏（中阿）旱区资源评价与环境调控重点实验室等一批中阿科技创新平台，举办跨国技术人才培训班，构建综合信息服务平台，大力推进中国与阿拉伯国家的科技交流合作。

　　据悉，在中阿技术转移与创新合作大会上，中国还主推了智能农业、节水灌溉等多领域的10项重要技术成果。中国与部分阿拉伯国家还签订建设联合实验室、3D精准医疗实验室、大数据协同服务平台等１0个科技合作项目。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved