技术转移助推中阿深化合作

新华社银川9月5日电（记者邹欣媛）第三届中阿技术转移与创新合作大会5日在宁夏回族自治区银川市举行，来自中国、埃及、摩洛哥等国家的５００多名政府官员、专家学者、企业家等达成共识，进一步推进中阿技术转移，深化双方合作。

科技部副部长黄卫说，“一带一路”科技创新合作正在从理念转化为行动，并取得了丰硕成果。其中，中国与“一带一路”沿线国家科技人文交流规模和质量大幅提高，通过举办培训班累计培训学员2100余名；与40多个国家和地区的科研机构共同发起成立了“一带一路”国际科学组织联盟；同埃及、伊朗、蒙古国、泰国等国家启动或探讨建立国家级科技园区等，实现了互惠共赢发展。

中阿科技交流越来越广泛深入。阿盟秘书处埃及总部特命全权公使杜瓦·哈利法说，基于这个平台，中阿开始共建联合实验室，中国的科学技术和职业教育等已经让阿拉伯国家受益。阿拉伯国家的学生、官员和技术人员在中国获得培训的机会，这都有利于双方在科技和科研领域达成合作。

宁夏科技厅厅长郭秉晨说，自中阿技术转移中心成立后，共建了阿盟、沙特、约旦等8个双边技术转移中心，先后建成宁夏（中阿）旱区资源评价与环境调控重点实验室等一批中阿科技创新平台，举办跨国技术人才培训班，构建综合信息服务平台，大力推进中国与阿拉伯国家的科技交流合作。

据悉，在中阿技术转移与创新合作大会上，中国还主推了智能农业、节水灌溉等多领域的10项重要技术成果。中国与部分阿拉伯国家还签订建设联合实验室、3D精准医疗实验室、大数据协同服务平台等１0个科技合作项目。

(责编：燕勐、杨牧)