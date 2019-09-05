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首批“中国图书阅览室”在蒙古国挂牌成立

2019年09月05日20:59  来源：新华网
 

　　新华社乌兰巴托9月5日电（苏力雅）以向蒙古国广大读者展示和介绍中国文化为宗旨的首批三家“中国图书阅览室”5日先后在蒙古国国立教育大学、蒙古国国家少儿图书馆、蒙古国乌兰巴托大学挂牌成立。

　　挂牌仪式当天在乌兰巴托大学举行。据中国内蒙古自治区人民政府新闻办公室主任韩昀祥介绍，在蒙古国成立“中国图书阅览室”是“感知中国”纪念中蒙建交70周年系列文化活动之一。中方已向乌兰巴托大学赠送了600多种1000多册图书。通过这些图书，蒙古国民众将了解中国文化。韩昀祥表示，“中国图书阅览室”将为中蒙两国文化交流发挥桥梁与纽带作用。

　　中国内蒙古出版集团总经理曾涵在仪式上说，“中国图书阅览室”项目将分阶段进行。首先选择蒙古国部分学校、图书馆成立“中国图书阅览室”并免费提供图书。今后将根据项目的实施情况和成效逐年扩大规模和数量。

　　“中国图书阅览室”陈列的中文、传统蒙古文、西里尔蒙古文等版本图书，由中国内蒙古出版集团所属内蒙古人民出版社等出版单位无偿提供，内容涉及历史、医学、体育、文学等多个领域。

　　乌兰巴托大学校长白嘎力赛汗在仪式上表示，乌兰巴托大学一直积极与中方开展各项合作。目前，已经拥有孔子课堂和太极训练中心。“中国图书阅览室”的建立有助于学生提升对中国文化的了解。

(责编：燕勐、杨牧)
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