商务部：中美双方应采取实际行动 为下一步磋商创造良好条件

新华社北京9月5日电（记者于佳欣、陈炜伟）商务部新闻发言人高峰5日表示，中美双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为下一步磋商创造良好条件。

高峰在商务部当日举行的例行新闻发布会上作出上述表示。

5日上午，中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。

针对有媒体提问，若美方加征关税继续升级，中方是否会如期赴美，高峰表示，中方坚决反对贸易战升级，这不利于中国，不利于美国，也不利于全世界。在今天上午的通话中，双方一致认为，应共同努力，采取实际行动，为下一步磋商创造良好条件。

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