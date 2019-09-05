中国代表呼吁国际社会帮助利比亚停止当前冲突

新华社联合国9月4日电（记者林远）中国常驻联合国副代表吴海涛4日呼吁国际社会切实采取行动，帮助利比亚停止当前冲突，恢复政治对话。

吴海涛当天在安理会审议利比亚问题时发言说，利比亚局势陷入动荡已达8年之久，利比亚人民为此承受了巨大苦难，周边地区安全和人道形势不断恶化。

他说，国际社会应为解决利比亚问题发挥建设性作用。要重视解决利比亚境内外国战斗人员、武器流入和扩散等问题，严格执行安理会相关决议。有影响力的国家应努力劝和促谈，推动有关各方停止冲突、恢复对话。

吴海涛还表示，应妥善处理制裁问题。当前情况下，应严格执行对利比亚的武器禁运。同时，制裁的目标是帮助实现政治解决有关问题。应注意规避其他领域制裁对利比亚平民和第三国产生负面影响，不应损害利比亚国家整体利益及人民正常生活和人道需求。

控制利比亚东部的“国民军”武装今年4月4日起对利首都的黎波里发起军事行动，与控制该市的利比亚民族团结政府军队交战。8月10日，利比亚东部城市班加西发生一起汽车炸弹袭击事件，联合国利比亚支助特派团的3名工作人员在袭击中丧生。袭击发生后，安理会召开利比亚局势紧急会议，强烈谴责这起袭击事件。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势陷入动荡。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部城市图卜鲁格另建政府，与哈夫塔尔领导的“国民军”联盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及部分西部城市。

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