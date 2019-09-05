欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心挂牌

新华社里斯本9月4日电（记者赵丹亮）欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心4日在里斯本正式揭牌。

中国驻葡萄牙大使蔡润在揭牌仪式上致辞时说，葡萄牙是较早完成中医立法的欧洲国家之一，民众对中医的接受程度较高，中葡在中医药学科设置、科学研究、校际合作和人才培养等领域已有了扎实的合作基础。他表示，欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心的设立为葡萄牙民众了解和应用中医药打开一扇新的大门。

葡萄牙国会议员、卫生委员会主席罗萨表示，目前葡中各领域合作达到了新高度，推进中医药合作是双方合作很好的切入点。他还建议，可以充分发挥澳门第三方平台的作用，推动葡中两国间中医药合作。

据了解，葡萄牙目前有三所理工学院设置了针灸本科课程，民间有多个规模较大的针灸培训机构；中葡大学间、大学与企业间在中医药领域合作良好，科英布拉大学设有以中医为特色的孔子学院，米尼奥大学设有以科研为核心的中葡药食植物资源研究中心等。今年以来，里斯本还举办了多场大型中医药交流活动。

欧洲（葡萄牙）中医药文化体验中心由华润江中制药集团、江西中医药大学、中国-葡萄牙中医中心共同创办。当天，中国驻葡萄牙大使馆工作人员、葡萄牙各界代表及华侨华人等近百人参加了揭牌仪式。

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