防范哥伦比亚进犯 委内瑞拉总统宣布将在边境练兵

委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗3日宣布，将在边境举行军事演练，指认邻国哥伦比亚谋划对委内瑞拉发动袭击。

哥伦比亚政府先前指认委内瑞拉庇护哥伦比亚反政府武装人员，遭委内瑞拉政府否认。

【政府军提高警惕】

马杜罗3日在首都加拉加斯对一批军官发表讲话，指责“哥伦比亚政府不想要和平，想要战争，想要暴力”。

马杜罗这番表述的背景是，“哥伦比亚革命武装力量”部分成员8月29日经由网络发布视频，宣布重组武装并发动反对哥政府新攻势。哥伦比亚总统伊万·杜克下令抓捕这些武装人员，称这段视频在委内瑞拉境内录制，指认马杜罗政府保护“哥武”指挥官和武装人员。

马杜罗否认哥方指认，认定“他们（哥伦比亚政府）现在想捏造证据，从而袭击委内瑞拉、发起与我国的军事冲突”。

马杜罗命令驻守边境的军队保持警惕，9月10日至29日参加军事演练。

哥伦比亚外交部拒绝回应马杜罗的说法。哥伦比亚政府先前多次否认谋划袭击委内瑞拉。

【反对派协助邻国】

马杜罗面对军官讲话几个小时前，委内瑞拉反对派要员、议会主席胡安·瓜伊多宣称，他批准使用卫星技术定位从哥伦比亚逃窜至委内瑞拉的武装人员，但没有说明由谁提供卫星图像。

瓜伊多说，委内瑞拉反对派和哥伦比亚政府将联手搜集有关哥伦比亚反政府武装营地的情报。

瓜伊多说，“我们看到视频，显示这些武装组织炫耀武器”，委内瑞拉主权面临非常严峻的挑战。他敦促委内瑞拉军方把那些“恐怖组织”赶出委内瑞拉。

委内瑞拉政府新闻部没有立即就瓜伊多的说法回复媒体记者提问。

马杜罗去年5月赢得连任，今年1月开始第二届任期。瓜伊多不承认马杜罗连任，1月23日自行宣布就任“临时总统”，获得美国、哥伦比亚等国承认。美国国务院8月底在哥伦比亚首都波哥大开设委内瑞拉事务代表处，借助这个临时“驻委大使馆”继续支持委内瑞拉反对派夺权。（杜鹃）（新华社专特稿）

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