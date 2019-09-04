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汪洋会见朝鲜、越南、老挝统一战线组织代表团

2019年09月04日20:17  来源：新华社
 

　　新华社北京9月4日电（记者王卓伦）全国政协主席汪洋4日在北京全国政协礼堂会见参加“凝心聚力、增进共识——中国、朝鲜、越南、老挝统一战线组织专题研讨会”的外方代表团。

　　汪洋说，中国同朝鲜、越南、老挝同为社会主义国家，老一辈领导人怀着共同的理想信念，缔造和培育的传统友谊是我们共同珍视的宝贵财富。今年是新中国成立70周年，也是中国政协成立70周年，中国全国政协愿同朝鲜、越南、老挝统一战线组织一道，落实好双方党和国家最高领导人达成的共识，着力增进政治互信，推进务实合作，深化友好交流，为双边关系发展作出更大贡献。

　　朝鲜、越南、老挝统一战线组织代表团团长杨哲式、阮友勇、坎贝表示，愿以此次研讨会为新起点，在互学互鉴中凝聚共识、促进团结，更好发挥统一战线组织重要作用，助推双边关系不断取得新发展。

　　夏宝龙参加会见。

(责编：燕勐、杨牧)
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