新华国际时评：期待中德务实合作再上层楼

新华社柏林9月4日电 题：期待中德务实合作再上层楼

新华社记者张远 任珂

德国总理默克尔当地时间5日将动身前往中国，开启她就任以来的第12次访华之旅。各方期待，中德务实合作将以此为契机再上层楼。

在过去11次访华之旅中，默克尔的足迹曾到达中国大江南北10多个城市，日程也不限于严肃的公务“打卡”：她曾在北京游览故宫、天坛，尝试抖空竹；在成都学做宫保鸡丁、选购郫县豆瓣；在沈阳参观宝马工厂、品尝酸菜白肉……

默克尔的“中国缘”，体现了中德两国高层之间的频繁互动，折射出德国社会日益高涨的了解中国的热情，也一次次助推中德务实合作不断深化。如今，中德互利合作达到了前所未有的深度和广度，为两国人民带来了实实在在的好处。

中德经贸合作更加密切。中国商务部提供的数据显示，2018年中德双边贸易额近2000亿美元，中国连续三年是德国全球最大贸易伙伴。德国各界普遍认为，中国发展和创新活力将为德国带来更多机遇。值得一提的是，中德“一带一路”合作起步早、合作实、前景好，中欧班列的开通令杜伊斯堡、汉堡等德国城市受益良多，一个个成功的故事激发了德国各界参与“一带一路”建设的热情。

中德沟通交流不断深化。近年来，中德两国领导人互访频繁，不断达成新的广泛共识，为新时期中德关系发展指明了方向。两国间的对话合作机制达到70多个，日益增强双方政治互信、增进彼此理解和支持。两国民间往来也前所未有地紧密。中国官方数据显示，目前超过6万名中国学生在德学习，超过8000名德国学生在华学习；2018年，约150万名中国游客到德旅游，每周往返于中德间的直航航班约100架次。

中德携手应对全球挑战。面对世界出现的新局势，中德双方加强在中欧层面以及在联合国、二十国集团等国际组织和多边框架内的协调和配合，共同维护多边贸易体系，旗帜鲜明地反对保护主义和单边主义，维护贸易和投资自由化、便利化，在维护应对气候变化的《巴黎协定》等领域继续合作。舆论普遍认为，今天中德关系的重要性早已超出双边范畴，两国的合作效应“一加一远大于二”。

此次访华，默克尔将访问北京、武汉两地。德国媒体报道说，一同前来的还有德国“庞大的企业家代表团”，他们将与默克尔一道考察中国多家企业、拜访中国高校，寻求在自动驾驶、智能制造、人工智能等新兴领域与中方深化互利合作。

有理由期待，默克尔任内的第12次访华将促成双方达成更多合作共识，为中德、中欧关系发展注入更多正能量。

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