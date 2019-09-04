巴布亚新几内亚总理马拉佩会见中共代表团

新华社莫尔兹比港9月4日电（记者杨敬忠）9月4日，巴布亚新几内亚潘古党领袖、总理马拉佩在莫尔兹比港会见中共中央委员、甘肃省委书记林铎率领的中共代表团。
林铎积极评价中巴新关系，表示去年习近平主席结合出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议，对巴新成功进行国事访问，为两国关系发展指明了方向。中方愿同巴新方落实两国领导人达成的重要共识，增进政治互信，深化党际交流，拓展地方合作，推动双边关系迈上新台阶。
马拉佩表示，巴新新政府将继续坚定奉行一个中国政策，同中方深化在“一带一路”框架下务实合作，实现互利共赢，推动双边关系取得新进展。
应巴新政府邀请，林铎率中共代表团于9月3日至5日对巴新进行友好访问。其间，林铎还分别会见了巴新议长波马特、外长埃奥。
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