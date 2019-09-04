德国政府加大人工智能研究资金支持力度

新华社柏林9月3日电（记者田颖）德国联邦教研部3日在其官方网站上公布，为进一步加强德国在人工智能研究领域的国际竞争力，联邦政府计划在2022年之前为德国的人工智能研究机构提供1.28亿欧元资金支持，比原计划数额翻了一倍。

德国人工智能研究中心是目前全球该领域最大的非营利科研机构，分布在不来梅、柏林、奥斯纳布吕克等5个城市，与分别位于柏林、慕尼黑、蒂宾根等地的6所人工智能竞争力中心共同形成了德国的人工智能研究网络。

德国联邦教研部部长安雅·卡利切克3日说，德国的目标是保持全球人工智能领域长期领先位置，并不断巩固这一地位。她呼吁政界、科学界、企业界和全社会加强合作，因为只有这样人工智能领域的研究才能付诸应用。

根据最新计划，6所人工智能竞争力中心中的2所——柏林机器学习中心和柏林大数据中心将合并，形成一个更加强大的人工智能竞争力中心。

德国联邦政府把人工智能视为德国经济未来的重要增长点。2018年11月,联邦政府发布人工智能战略，计划在2025年前向人工智能领域投资30亿欧元。

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