“一带一路·北海遇见北海”系列活动走进比利时

新华社比利时布鲁日9月3日电（记者潘革平）“一带一路·北海遇见北海”系列文化交流活动3日晚在比利时西弗兰德大学布鲁日校区举行。

这一系列活动由中国广西北海市策划主办，分三个阶段进行：第一阶段于2016年在北京市北海公园启动，第二阶段在俄罗斯和日本举行，第三阶段前往大西洋的边缘海北海附近国家开展活动。当天的活动属于第三阶段。

北海市委宣传部常务副部长、新闻办主任苏远信在开幕式上致辞说，活动寻求促进文化交往和经济合作，为沿线各国民众共谋福祉，为“一带一路”建设作出贡献。

西弗兰德大学孔子学院比方院长冯浩烈说，布鲁日和北海是两座海运历史悠久的城市。近年来，中远海运对泽布吕赫港口的投资，不仅促进了东西方的贸易往来，也为布鲁日城揭开了新的一页。

活动现场播放了北海市旅游宣传片《魅力北海》，并举办了北海旅游图片展。北海市文艺交流中心的演员们献上了歌舞表演。开幕式上还举行了“北海遇见北海”摄影基地揭牌仪式。中国驻欧盟使团公参车伟民、比利时各界人士百余人参加了活动。

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