德国汉诺威拆除一枚二战遗留炸弹

新华社柏林9月3日电（记者田颖）德国北部城市汉诺威消防部门3日宣布，拆弹团队当天清晨在该市成功拆除一枚二战时期遗留的炸弹，约1.5万人一度被疏散。

据当地媒体报道，2日上午，汉诺威市内一个建筑工地发现了一枚重达250公斤的二战遗留炸弹。工地周围1.5万名居民2日晚接到疏散通知，市内一段铁路被封闭。此外，工地附近一场音乐会也被取消。

拆弹团队于3日凌晨开始拆除炸弹，并在半小时内完成任务。警方共派出800余人参与拆弹和组织人员疏散。炸弹威胁解除后，市民陆续返回家中。

汉诺威常住人口有50余万。2015年，为了拆除一枚二战遗留炸弹，该市曾疏散3.1万人。

二战虽已结束70多年，但当时遗留的炸弹在德国仍会不时被发现。

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