德国汉诺威拆除一枚二战遗留炸弹

新华社柏林9月3日电（记者田颖）德国北部城市汉诺威消防部门3日宣布，拆弹团队当天清晨在该市成功拆除一枚二战时期遗留的炸弹，约1.5万人一度被疏散。
据当地媒体报道，2日上午，汉诺威市内一个建筑工地发现了一枚重达250公斤的二战遗留炸弹。工地周围1.5万名居民2日晚接到疏散通知，市内一段铁路被封闭。此外，工地附近一场音乐会也被取消。
拆弹团队于3日凌晨开始拆除炸弹，并在半小时内完成任务。警方共派出800余人参与拆弹和组织人员疏散。炸弹威胁解除后，市民陆续返回家中。
汉诺威常住人口有50余万。2015年，为了拆除一枚二战遗留炸弹，该市曾疏散3.1万人。
二战虽已结束70多年，但当时遗留的炸弹在德国仍会不时被发现。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】