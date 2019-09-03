人民网>>国际

德国汉诺威拆除一枚二战遗留炸弹

田颖

2019年09月03日22:02  来源：新华网
 

　　新华社柏林9月3日电（记者田颖）德国北部城市汉诺威消防部门3日宣布，拆弹团队当天清晨在该市成功拆除一枚二战时期遗留的炸弹，约1.5万人一度被疏散。

　　据当地媒体报道，2日上午，汉诺威市内一个建筑工地发现了一枚重达250公斤的二战遗留炸弹。工地周围1.5万名居民2日晚接到疏散通知，市内一段铁路被封闭。此外，工地附近一场音乐会也被取消。

　　拆弹团队于3日凌晨开始拆除炸弹，并在半小时内完成任务。警方共派出800余人参与拆弹和组织人员疏散。炸弹威胁解除后，市民陆续返回家中。

　　汉诺威常住人口有50余万。2015年，为了拆除一枚二战遗留炸弹，该市曾疏散3.1万人。

　　二战虽已结束70多年，但当时遗留的炸弹在德国仍会不时被发现。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved