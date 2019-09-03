印度一家天然气厂发生火灾致4人死亡

新华社孟买9月3日电（记者张兴军）据印度媒体报道，当地时间3日上午，位于印度马哈拉施特拉邦首府孟买附近的一家天然气厂发生火灾，事故造成至少4人死亡、3人受伤。

印度亚洲新闻通讯社等多家媒体报道说，当天上午7时左右，在距孟买约50公里的新孟买地区，印度石油天然气公司下属的一家天然气厂突发大火，救援工作随后展开。

据报道，警方封锁了起火厂区方圆一公里内的地区，同时厂内天然气被临时转移至330公里外位于古吉拉特邦的另一家工厂。

印度石油天然气公司通过其社交媒体官方账号证实了火情，并表示，由于救援行动及时，大火在两个小时后被扑灭。事故造成的损失尚待评估。

当地政府及媒体暂未说明火灾原因。

《印度斯坦时报》报道说，这并非印度石油天然气公司首次发生安全事故。2005年，该公司位于孟买附近的一个海上作业平台遭供给船撞击后发生大火，造成十多人死亡，财产损失约3亿美元。

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