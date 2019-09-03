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“榕情四海”福州文化经贸推介活动在比利时举行

2019年09月03日13:15  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔9月3日电（记者潘革平）旨在展示中国福州传统文化及城市发展新风采的“榕情四海”系列活动2日在比利时第二大城市安特卫普举行，中比各界友好人士等100余人出席了当晚的活动。

　　中国驻比利时大使曹忠明在活动上致辞时说，在中华人民共和国成立70周年之际，“榕情四海”系列活动走进比利时，是推荐中国文化的好契机，希望活动能吸引更多关注，让更多人了解福州的经贸活动及文化特色。

　　安特卫普市副市长范锦豪说，安特卫普在经济、文化及其他许多领域都与中国有着密切的合作。在活动的图片展中可见福州曾举办国际马拉松赛、自行车赛以及龙舟赛，与安特卫普之间有许多共同点，两座城市会有很多的合作机会。

　　本次活动由福州市政府外事侨务办公室主办。福州市文化经贸代表团团长林峰表示，代表团将在安特卫普设立“榕侨书屋”，为海外青少年提供学习中华传统文化的平台，促进两国文化的交流互鉴。

　　当天活动中，观众可参观展示新时代福州城市形象的图片展，也可在“闽都文化长廊”里欣赏软木画、寿山石雕等绝活，或品尝佛跳墙、十香醉排骨等闽菜美食，现场还举办了福州城市和经贸情况推介活动等。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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