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英国首相重申将于10月底“脱欧”

2019年09月03日11:22  来源：新华网
 

新华社伦敦9月2日电（记者梁希之 顾震球）英国首相约翰逊2日晚在首相府发表声明说，在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”，英国将在10月31日如期脱离欧盟。

约翰逊当天在召开紧急内阁会议后发表声明作出上述表示。他呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。针对外界认为他可能提前大选的说法，约翰逊公开否认。他说：“我不想要大选，你们也不想要大选。”

英国议会将于3日结束夏季休会，预计部分保守党议员将与反对党工党议员联手，准备通过立法迫使政府将“脱欧”期限推迟到2020年1月31日，除非英国能和欧盟在10月中旬之前就“脱欧”达成一项新协议。

英国女王伊丽莎白二世8月28日同意约翰逊的请求，让议会在9月9日至12日期间择日再次开始休会，直至10月14日。外界批评约翰逊此举将挤压议会正常议事时间，为议员阻止“无协议脱欧”设置障碍。

此前，英国议会下院曾三次否决前首相特雷莎·梅与欧盟达成的“脱欧”协议，也曾投票明确反对“无协议脱欧”。约翰逊此前说，不排除通过让议会休会的方式，让议员们无力阻止英国10月31日“脱欧”。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)
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