英媒：英政府或往海湾派无人机 配合“护航任务”

英国媒体2日报道，英国政府正考虑往海湾派遣无人机，以配合英国军舰执行所谓“护航任务”。

英国天空新闻频道报道，英国空军先前在科威特部署多架“死神”无人机，经常出现在伊拉克和叙利亚上空。一旦决定往海湾派遣无人机，英国空军可能会调派部署在科威特的无人机执行这一新任务。

海湾水域最近3个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件。美国指责伊朗是黑手，但伊朗否认，反指美国陷害。英国和伊朗7月互扣油轮，使紧张局势再度升级。

美国近来试图在海湾水域组建“护航联盟”，响应者不多，虽有英国、巴林和澳大利亚加盟，德国等欧洲盟友不愿意入伙。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼先前声明，波斯湾的航行安全应由沿岸国家共同维护，坚决反对域外势力介入。伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫8月21日说，外来势力军事介入无助于地区局势缓和。（杨舒怡）【新华社微特稿】

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