德国极右翼政党州议会得票率飙升 执政联盟受冲击

以反移民立场迅速崛起的极右翼政党德国选择党9月1日在两场州议会选举中取得惊人战绩，得票率飙至往年的两三倍，引起执政联盟警惕。

德国总理安格拉·默克尔领导的执政联盟内部分歧不断，不少分析师预测德国选择党将在今后选举中对执政联盟构成更大冲击。

【后起之秀】

德国东部地区萨克森州和勃兰登堡州1日举行州议会选举。根据当天晚些时候发布的初步计票结果，执政联盟内的基督教民主联盟和社会民主党虽然分别拿下两场选举，但得票率明显低于往年；作为后起之秀的德国选择党所获支持率飙升，在两个州的得票数排名第二。

默克尔领导的基民盟向来把萨克森州视为“票仓”，在这个州稳坐第一把“交椅”将近30年。今年选举中，基民盟排名居首，但得票率仅为32%，比上一次2014年选举时减少7.4个百分点；德国选择党的得票率则增至3倍，达到27.5%。

按照德国选择党萨克森州分支领导人约尔格·乌尔班的说法，“我们的支持率增幅刷新（本党）以往最高纪录……这是我们打的最大一场胜仗”。

自1990年以来，社民党在勃兰登堡州选举中保持不败战绩。今年选举中，社民党的得票率为27.2%，排名第一；德国选择党为22.8%，与上一次选举相比翻了一番。

德国选择党2013年4月创建，6年内跃升为德国政坛一支不可忽视的力量。2017年9月德国联邦议院选举后，德国选择党成为最大反对党。这一极右翼民粹主义政党反对默克尔的难民政策，反对德国过多参与欧洲联盟事务。

【前景难料】

得知初步计票结果后，不少德国选择党人士欢呼，举起酒杯“庆祝胜利”。在德国选择党领导人爱丽丝·魏德尔看来：“基民盟和社民党遭受损失。我们取得胜利，有可能触发德国执政联盟解体。”

围绕移民、税收和养老金政策，默克尔的中右翼“联盟党”与社民党闹出分歧。这些政党打算今年年底以前对是否继续结盟重新作评估，已有不少社民党人士主张退出执政联盟。

一旦社民党退出，默克尔政府将沦为“议会少数派”，触发两种可能情况：提前举行议会选举，或者联盟党另寻盟友、组建新的多数派政府。分析师说，这两种情形都意味着不确定性，因而对期盼稳定的德国民众而言“都不是理想选择”。

由于社民党在欧洲议会选举和不来梅州议会选举中失利，党主席安德烈娅·纳勒斯6月宣布辞职，社民党随后指派多人共同担任临时领导人。得知萨克森州和勃兰登堡州选情后，社民党临时领导人之一曼努埃拉·施韦西希本月1日表露担忧，提醒本党人士对德国选择党的迅猛上升势头“保持警惕”。

迫于执政联盟内部分歧的压力，默克尔去年底把执掌18年的基民盟主席位置移交给安妮格雷特·克兰普-卡伦鲍尔，承诺2021年结束本届任期后不再出任总理。默克尔2005年出任德国总理，曾三次赢得连任。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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