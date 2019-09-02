《禅舍》《禅问》讲述中国禅修传承与实践

人民网讯 8月30日，《禅舍》、《禅问》新书发布和读者交流会在哈召开。新书以博大恢弘的视角，全方位追溯了中华文明五千年的历史渊源与辉煌，以及中华文明的古老智慧所具有的当代意义。作者悟义是中国禅修养的传承者和实践者，现场为读者进行了详细的讲解，并与读者进行互动。
《禅舍》阐述“五心修养”是将人之习气分为地、水、火、风、空五类，从而对应地、水、火、风、空五种修养法，是“中国禅”修养者的共修法。实质是通过六根清净法净化身心，借用禅法之力帮助初修者卸载冗繁的旧有程序，重启生命自净化系统，唤醒生命的活力。
《禅问》以“中国禅”——非宗教、非学术、非迷信为开篇，以禅的核心宗旨为始，围绕禅理、禅修等，以问答形式深入浅出、机趣纵横。帮助禅修者解答了禅与佛教、禅宗的关系，禅与传统文化、养生、科学艺术的关系，生活禅怎么修等大家普遍关心的问题。
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