印度“月船2号”着陆器成功分离

新华社新德里9月2日电（记者赵旭）印度空间研究组织2日表示，印度“月船2号”探测器携带的着陆器当天下午与轨道器成功分离，开始朝月球表面飞行。这意味着“月船2号”任务已进入最后阶段。
印度空间研究组织在一份声明中说，“月船2号”着陆器在印度标准时间13时15分（北京时间15时45分）与轨道器分离。按计划，着陆器分离后将在9月3日和4日再进行两次变轨，最终于7日在月球表面实施软着陆，而轨道器将继续在目前轨道上绕月飞行。
“月船2号”于7月22日发射升空，它重达3850千克，包括轨道器、着陆器和月球车3个模块，携带了10多个各类研究装置。
印度曾于2008年成功发射首个月球探测器“月船1号”，获得了大量图像和探测数据。
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】