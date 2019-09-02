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印度“月船2号”着陆器成功分离

2019年09月02日21:36  来源：新华网
 

　　新华社新德里9月2日电（记者赵旭）印度空间研究组织2日表示，印度“月船2号”探测器携带的着陆器当天下午与轨道器成功分离，开始朝月球表面飞行。这意味着“月船2号”任务已进入最后阶段。

　　印度空间研究组织在一份声明中说，“月船2号”着陆器在印度标准时间13时15分（北京时间15时45分）与轨道器分离。按计划，着陆器分离后将在9月3日和4日再进行两次变轨，最终于7日在月球表面实施软着陆，而轨道器将继续在目前轨道上绕月飞行。

　　“月船2号”于7月22日发射升空，它重达3850千克，包括轨道器、着陆器和月球车3个模块，携带了10多个各类研究装置。

　　印度曾于2008年成功发射首个月球探测器“月船1号”，获得了大量图像和探测数据。

(责编：燕勐、杨牧)
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