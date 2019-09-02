美国加州华侨华人举办演出庆祝新中国成立70周年

新华社洛杉矶9月1日电（记者谭晶晶）美国加利福尼亚州南部的华侨华人1日在洛杉矶帕萨迪纳大剧院举办“中华情”文艺演出，庆祝中华人民共和国成立70周年。

演出在气势磅礴的歌舞《盛世中华》中拉开序幕，分为《中国人民站起来》《改革开放富起来》《走向世界强起来》三个篇章。来自加州南部地区各个艺术团体的500多位演员参与演出，为观众献上歌舞、民乐、京剧、武术等精彩节目。

中国驻洛杉矶总领事张平在致辞中说，实现中华民族伟大复兴的中国梦是广大华侨华人的共同愿望。加州侨界以文艺晚会的形式庆祝祖国华诞，为祖（籍）国美好未来献上祝福，体现了加州广大华侨华人对祖（籍）国的深厚感情。

晚会总导演周晏羽接受新华社记者采访时说，演出以中西结合的表演形式为中美文化交流和友谊搭建了桥梁。“我们将继续在海外讲好中国故事，为促进中美友好做出自己的贡献，把中国文化推向世界。”

晚会总策划、爱国将领张治中之女张素久说，回顾70年历史，在感受时代沧桑巨变的同时，也深感今日中国大好局面来之不易。海外华侨华人期待与祖（籍）国人民一道信手阔步，共同迎接更加美好的未来。

约3000名中外观众观看了文艺演出。

(责编：燕勐、杨牧)