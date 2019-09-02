新华社莫斯科9月2日电 专访：外经银行愿与中方加强金融合作——访俄罗斯对外经济银行第一副行长采霍姆斯基

新华社记者李奥

俄罗斯对外经济银行（外经银行）第一副行长尼古拉·采霍姆斯基近日接受新华社记者专访时表示，外经银行愿与中方加强金融领域合作，推进欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接。

俄罗斯外经银行是俄重要的政策性银行，也是俄最大信贷机构之一，其业务范畴包括为投资、出口、地区发展、创新活动等提供金融服务，以及与国际金融机构合作开展项目融资等。

采霍姆斯基说，外经银行与中方关系良好，愿与中方伙伴联合对相关项目投资。此外，双方还可以通过共同打造金融基础设施吸引投资，推进欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接。目前，外经银行正在与中国国家开发银行以及其他金融机构和企业等合作伙伴积极开展协作。

他说，在中俄投资合作委员会框架下，俄中双方正在制订一份包括超过70个项目的投资清单，这些项目对两国政府和投资者来说都具有重要意义。外经银行与中国国家开发银行负责投资项目的考察评估工作，同时外经银行也愿意积极参与其中多个项目。

采霍姆斯基说，俄中双方合作项目有利于两国人民。新投资会带来新的工作岗位，为两国经济发展提供新机会。此外，俄中还可合作，联合开发第三方市场。

他表示，俄罗斯始终致力于优化投资环境，打造有利条件推动企业发展。外经银行的重要任务是为俄罗斯境内相关项目吸引本国以及外国投资，当前工作方向包括推进基础设施与高科技产业发展、支持非原料非能源出口、发展城市经济等。在这些领域内，俄方与中方伙伴具有巨大的合作潜力。

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