第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区举行决赛

新华社里约热内卢9月1日电（记者赵焱 陈威华）第12届“汉语桥”世界中学生中文比赛巴西赛区决赛1日在里约热内卢天主教大学孔子学院举行。来自里约州葡中双语学校的纳丹·奥利维拉（中文名刘梦霖）获得冠军，并将赴中国参加世界中学生“汉语桥”总决赛。

获得冠军后，刘梦霖告诉记者，虽然一开始学中文很难，但通过学习和老师们的辅导，现在觉得自己的选择很正确，“希望今后能够到中国去读书，了解更多中国文化”。

决赛东道主里约天主教大学孔院中方院长乔建珍说，虽然中学生全球比赛在巴西还只是第五届，但“汉语桥”这一品牌在巴西已逐渐得到认可，“所以今年不但选手的中文水平比较高，他们参与的热情也非常高”。

中国驻巴西大使馆文化参赞舒建平说，巴西中文教学水平随着孔子学院数量的增加取得了长足进步，这与我们孔子学院老师的努力分不开，也与中巴两国的关系日益密切分不开，尤其是两国间经贸往来越来越多，让选手们学习中文的动力更强了。

据报道，截至今年4月，巴西已成立10所孔子学院。

(责编：楚天舒(实习生)、徐祥丽)