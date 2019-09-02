“黄马甲”运动示威不断 法总统：誓言根除暴力

中新网9月2日电 据香港《大公报》报道，法国总统马克龙日前表示，由极右翼分子等组成的极端暴力示威者，已经违背了“黄马甲”运动的初衷，法国人不想要骚乱。他誓言根除暴力行为，希望法国社会尽早恢复安定。

针对法国警方在与示威者发生冲突时，是否使用过度武力的问题，法国内政部长卡斯塔纳表达了对警察严正执法的坚决支持，“我们无法用温和的语言，来维护法兰西共和国的秩序。”

法国专家：诉求与暴力毫无关联

报道称，2018年11月开始的法国“黄马甲”抗议运动持续至今，示威活动从最初不满油价持续上涨以及马克龙政府调高燃油税，逐步被极端暴力分子骑劫，脱离最早的诉求，以造成巴黎乃至全法混乱为目标。

法国社会学大师韦耶维奥卡此前接受采访时称，根据他的观察，数月来，一方面，“黄马甲”示威者声称反对暴力，并提出有实质内容的诉求；但另一方面，却又选择跟与他们诉求毫无关联的暴力分子合作。也因为如此，民众对于“黄背心”运动的支持度开始下滑。

法国内政部的资料指出，在示威中，暴徒曾对警方投掷石块、放火焚烧路边的书报摊，一栋七层楼高的公寓大楼也遭人纵火，危及楼上的住户。一位巴黎市民说：“我所见到的是暴力，对我而言不是社会运动，我住在法国30年了，这真是可耻。”

在这场延绵至今的示威行动中，最多时有30多万人上街，对这场运动持同情态度的人最初占到法国人口的75%，这是对马克龙政府的巨大威胁。如今，抗议虽然还在继续，但参加者已不足1万人，影响力也已大大下降。

据报道，法国在一天中最多派出了8.9万名警察上街维持秩序，此外法国政府还动用了装甲运兵车和便衣警察。除非是允许进行集会的时间和地点，否则所有抗议示威活动均被宣布为非法，一些高度敏感的地区也被禁止进行任何集会活动。近9000人被捕、2000人被控、400人被监禁，这些数字都创下了法国的历史纪录。

当地时间1月19日，法国巴黎遭遇自2018年11月以来的第十轮示威。图为示威游行队伍当天穿过巴黎市中心。中新社记者 李洋 摄

示威者羞辱警察被调查

为打击暴力示威，法国2019年初紧急通过新法，禁止示威者蒙面。在法国警方的严正执法下，暴力示威得到了极大遏制，但对于警方是否使用过度武力的争议一直不断。内政部长卡斯塔纳一再表达对警察的支持，他不认为防暴警察应采用“温柔的方式”来对待暴力分子。

此外，截至2019年8月18日为止，法国警察自杀人数高达64人，已经超过了值勤警察死亡人数。一些示威者利用警察自杀潮，在与警方发生冲突时，高喊“自杀去吧”等刺激警察的口号。

这一举动引发法国政界人士与警察工会的愤怒。卡斯塔纳表示，为那些羞辱警察的人感到可耻。与此同时，巴黎检察官已经开始调查这种“蔑视行使公共权力的人”的行为。

当地时间1月5日，法国2019年首轮示威，数以千计民众走上街头抗议，巴黎市中心陷入混乱，有多辆摩托车在示威期间被烧毁。中新社记者 李洋 摄

向暴力宣战 马克龙发《告全体同胞书》

2019年初，法国总统马克启动了全面措施，发表《告全体同胞书》，对“黄马甲”运动正式“宣战”。

马克龙在信中表示，他知道有些人觉得税率太高、公共服务遥不可及、薪水太低、机会不均等，明白他们的不满和愤怒，理解大家等不及看到改变。但，他不能接受任何形式的暴力，包括对“议员、媒体记者、政府机关、公务员”施加压力或加以侮辱。“如果大家彼此攻击，社会就会瓦解”。

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