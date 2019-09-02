人民网>>国际

“黄马甲”运动示威不断 法总统：誓言根除暴力

2019年09月02日13:23  来源：中国新闻网
 

中新网9月2日电 据香港《大公报》报道，法国总统马克龙日前表示，由极右翼分子等组成的极端暴力示威者，已经违背了“黄马甲”运动的初衷，法国人不想要骚乱。他誓言根除暴力行为，希望法国社会尽早恢复安定。

针对法国警方在与示威者发生冲突时，是否使用过度武力的问题，法国内政部长卡斯塔纳表达了对警察严正执法的坚决支持，“我们无法用温和的语言，来维护法兰西共和国的秩序。”

法国专家：诉求与暴力毫无关联

报道称，2018年11月开始的法国“黄马甲”抗议运动持续至今，示威活动从最初不满油价持续上涨以及马克龙政府调高燃油税，逐步被极端暴力分子骑劫，脱离最早的诉求，以造成巴黎乃至全法混乱为目标。

法国社会学大师韦耶维奥卡此前接受采访时称，根据他的观察，数月来，一方面，“黄马甲”示威者声称反对暴力，并提出有实质内容的诉求；但另一方面，却又选择跟与他们诉求毫无关联的暴力分子合作。也因为如此，民众对于“黄背心”运动的支持度开始下滑。

法国内政部的资料指出，在示威中，暴徒曾对警方投掷石块、放火焚烧路边的书报摊，一栋七层楼高的公寓大楼也遭人纵火，危及楼上的住户。一位巴黎市民说：“我所见到的是暴力，对我而言不是社会运动，我住在法国30年了，这真是可耻。”

在这场延绵至今的示威行动中，最多时有30多万人上街，对这场运动持同情态度的人最初占到法国人口的75%，这是对马克龙政府的巨大威胁。如今，抗议虽然还在继续，但参加者已不足1万人，影响力也已大大下降。

据报道，法国在一天中最多派出了8.9万名警察上街维持秩序，此外法国政府还动用了装甲运兵车和便衣警察。除非是允许进行集会的时间和地点，否则所有抗议示威活动均被宣布为非法，一些高度敏感的地区也被禁止进行任何集会活动。近9000人被捕、2000人被控、400人被监禁，这些数字都创下了法国的历史纪录。

当地时间1月19日，法国巴黎遭遇自2018年11月以来的第十轮示威。图为示威游行队伍当天穿过巴黎市中心。中新社记者 李洋 摄

示威者羞辱警察被调查

为打击暴力示威，法国2019年初紧急通过新法，禁止示威者蒙面。在法国警方的严正执法下，暴力示威得到了极大遏制，但对于警方是否使用过度武力的争议一直不断。内政部长卡斯塔纳一再表达对警察的支持，他不认为防暴警察应采用“温柔的方式”来对待暴力分子。

此外，截至2019年8月18日为止，法国警察自杀人数高达64人，已经超过了值勤警察死亡人数。一些示威者利用警察自杀潮，在与警方发生冲突时，高喊“自杀去吧”等刺激警察的口号。

这一举动引发法国政界人士与警察工会的愤怒。卡斯塔纳表示，为那些羞辱警察的人感到可耻。与此同时，巴黎检察官已经开始调查这种“蔑视行使公共权力的人”的行为。

当地时间1月5日，法国2019年首轮示威，数以千计民众走上街头抗议，巴黎市中心陷入混乱，有多辆摩托车在示威期间被烧毁。中新社记者 李洋 摄

向暴力宣战 马克龙发《告全体同胞书》

2019年初，法国总统马克启动了全面措施，发表《告全体同胞书》，对“黄马甲”运动正式“宣战”。

马克龙在信中表示，他知道有些人觉得税率太高、公共服务遥不可及、薪水太低、机会不均等，明白他们的不满和愤怒，理解大家等不及看到改变。但，他不能接受任何形式的暴力，包括对“议员、媒体记者、政府机关、公务员”施加压力或加以侮辱。“如果大家彼此攻击，社会就会瓦解”。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

相关专题

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved