边谈边打 阿富汗塔利班多路猛攻北部重镇昆都士

阿富汗塔利班8月31日从多路猛攻北部重镇昆都士，声称攻占多座建筑、打死10名警察。
这次进攻以前，塔利班和美国方面分别说，双方“接近达成协议”。
塔利班30日午夜过后发动进攻。法新社报道，这座城市4个地区传出轻重武器射击声。昆都士省警方发言人说，塔利班从多个方向“大规模进攻”，与安全部队“激烈交火”。
塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德告诉媒体记者，塔利班人员从多路进攻，“我们已经攻进城，夺取了一座又一座政府建筑”，打死10名警察。
德新社报道，穆贾希德播放两段视频。一段视频显示，一些警察走出建筑物，向塔利班人员缴械；另一段视频显示，塔利班人员从一座警方建筑内缴获武器弹药。暂时不清楚这两段视频内容的真伪。
阿富汗国防部长阿萨杜拉·哈立德否认昆都士陷落，告诉阿富汗黎明新闻网站，增援部队已经赶到，他“很快”将宣布挫败塔利班进攻。
进攻昆都士当天，塔利班与美国政府代表继续在卡塔尔首都多哈谈判。双方去年年底以来谈判多轮，上周开始第九轮谈判。
穆贾希德28日在社交媒体说，双方“接近达成协议”；美国总统唐纳德·特朗普29日同样说“接近达成协议”。
特朗普同时说，打算把驻阿富汗美军从大约1.4万人缩减至8600人，继而视情况决定下一步行动，但美方会一直在阿富汗保持军事存在。
塔利班与美方谈判核心内容包括塔利班停火和美军撤出阿富汗。
阿富汗总统阿什拉夫·加尼的发言人西迪克·西迪基说，塔利班进攻昆都士，显示这支武装“全然不顾和平谈判”，“他们一方面与美国谈，一方面却袭击民宅和村庄，我们不会容忍他们进攻”。
塔利班认定阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。
昆都士位于首都喀布尔以北300多公里，是昆都士省首府，先前多次遭塔利班进攻。2015年，塔利班攻占这座城市，最终在阿富汗政府军反攻和北大西洋公约组织空袭后撤退。大约一年后，塔利班武装一度攻入市中心，最终再次遭逐出。（惠晓霜）（新华社专特稿）
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