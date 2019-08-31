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伊朗射星因技术原因失败 运载火箭在发射台上爆炸

2019年08月31日10:41  来源：新华网
 
原标题：伊朗射星因技术原因失败 运载火箭在发射台上爆炸

　　伊朗一枚即将发射的运载火箭29日在发射台上爆炸，而这枚火箭原定把卫星送入轨道。

　　一名不愿公开姓名的伊朗官员告诉路透社，由于技术原因，火箭在北部霍梅尼航天中心爆炸，伊朗科学家正在解决问题。

　　一名不愿公开姓名的美方官员说，伊朗卫星发射失败。

　　美国私营卫星运营商星球实验室公司发布的卫星图片显示，霍梅尼航天中心的一座发射台升腾起一股黑色烟雾。

　　伊朗1月发射国产卫星“帕亚姆”号失败，2月成功发射国产卫星“杜思提”号。

　　美方指认伊朗发射运载火箭违反联合国安全理事会2231号决议。该决议认可伊朗2015年7月与六国达成的伊朗核问题协议，确定协议生效、执行和监督等细节，同时呼吁伊朗不要从事与可用于运载核武器的弹道导弹相关活动，但没有明令禁止。

　　伊朗否认卫星发射违反安理会决议或其他国际公约，理由是这类活动没有“军事属性”。（王逸君）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)
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