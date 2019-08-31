伊朗射星因技术原因失败 运载火箭在发射台上爆炸

伊朗一枚即将发射的运载火箭29日在发射台上爆炸，而这枚火箭原定把卫星送入轨道。
一名不愿公开姓名的伊朗官员告诉路透社，由于技术原因，火箭在北部霍梅尼航天中心爆炸，伊朗科学家正在解决问题。
一名不愿公开姓名的美方官员说，伊朗卫星发射失败。
美国私营卫星运营商星球实验室公司发布的卫星图片显示，霍梅尼航天中心的一座发射台升腾起一股黑色烟雾。
伊朗1月发射国产卫星“帕亚姆”号失败，2月成功发射国产卫星“杜思提”号。
美方指认伊朗发射运载火箭违反联合国安全理事会2231号决议。该决议认可伊朗2015年7月与六国达成的伊朗核问题协议，确定协议生效、执行和监督等细节，同时呼吁伊朗不要从事与可用于运载核武器的弹道导弹相关活动，但没有明令禁止。
伊朗否认卫星发射违反安理会决议或其他国际公约，理由是这类活动没有“军事属性”。（王逸君）【新华社微特稿】
【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线 在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】
华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长 端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】