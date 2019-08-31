原标题：北马其顿与塞浦路斯建立外交关系

新华社地拉那8月30日电（记者章亚东）斯科普里消息：北马其顿外交部30日发表新闻公报说，北马其顿和塞浦路斯两国外长当天在芬兰首都赫尔辛基签署协议，两国建立外交关系。

公报说，北马其顿外长尼古拉·迪米特罗夫和塞浦路斯外长尼科斯·赫里斯托祖利季斯当天在赫尔辛基参加欧盟和欧盟候选国外长非正式会议期间签署这一协议，北马其顿和塞浦路斯建立外交关系为两国开展各层级政治对话以及深化经济、文化等方面的合作提供了机会。

另据塞浦路斯通讯社报道，赫里斯托祖利季斯和迪米特罗夫30日在欧盟和欧盟候选国外长非正式会议期间举行会晤，两人签署了有关两国建立外交关系的联合声明。

2018年6月，马其顿与希腊两国政府达成协议，以马其顿更名为“北马其顿共和国”作为希腊同意其加入欧盟和北约的条件。该协议也为北马其顿与希腊族人口占多数的塞浦路斯建立外交关系扫清了障碍。（参与记者：张保平）

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