G7成员对香港事务指手画脚 外交部硬怼:多管闲事

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦、香港局势等依旧是国际舆论关注的焦点。美方再次使出极限施压做法，发布了最新加征关税措施；针对香港事务，七国集团峰会领导人声明说三道四、指手画脚，针对这些言论和行径，我外交部发言人进行了严正回应。同时，美国将国内毒品泛滥危机无端归咎于中方、澳籍人员杨军涉间谍罪在华被捕、蓬佩奥发表涉华错误言论等也受到了国内外媒体的关注。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。

“我要再次提醒美方，中方根本不吃威胁恫吓这一套。”

——8月26日，针对中美再次对华征加关税的举措，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

问：24日，美方宣布对约5500亿美元中国输美商品关税的税率再提高5%。中国商务部已就此作出原则回应。请问你能否介绍中方将采取什么具体举措来予以应对？

答：中国商务部新闻发言人已就美方最新加征关税措施作出了回应。美方此举严重违背两国元首大阪会晤共识，践踏多边贸易规则，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己，丝毫不具建设性。中方对美方这种赤裸裸的贸易霸凌行径和极限施压做法表示坚决反对，决不接受。我要再次提醒美方，中方根本不吃威胁恫吓这一套。

我们强烈敦促美方不要误判形势，立即停止错误做法。如果美方执意将有关关税措施付诸实施，中方必将继续坚决采取措施，维护自身的合法正当权益。

“你把大火和牛肉联系起来，我还是第一次听说。”

——8月26日，针对亚马逊森林火灾的相关问题，外交部发言人做出上述回应。

记者会实录：

问：据报道，有专家指出，发展牛肉产业是导致亚马孙森林火灾的主要因素之一。中国作为巴西牛肉的最大进口市场，对亚马孙森林火灾的影响及成因持何看法？

答：你把大火和牛肉联系起来，我还是第一次听说。

我可以告诉你的是，中方注意到巴西亚马孙地区发生火灾，支持巴西政府为抗击灾情所作的积极努力，希望灾情能够尽早得到控制。

(责编：刘叶婷、杨牧)