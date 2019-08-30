第十一次中日韩文化部长会议在韩国仁川召开

新华社韩国仁川8月30日电 8月30日，第十一次中日韩文化部长会议在2019年“东亚文化之都”韩国仁川召开，中国文化和旅游部部长雒树刚、韩国文化体育观光部长官朴良雨、日本文部科学大臣柴山昌彦共同出席会议并发表讲话。中国驻韩大使邱国洪、日本驻韩国大使长岭安政参加会议。

会上，三国部长总结了第十次中日韩文化部长会议以来取得的成果，并就未来进一步深化务实合作交换意见。部长会后，三国部长签署了成果文件《第十一次中日韩文化部长会议仁川宣言》并分别向中国扬州市、韩国顺天市和日本北九州市授予了2020年“东亚文化之都”荣誉称号。此外，会议期间还举行了中韩、中日文化部长双边会谈，并配套举办了中日韩艺术节等活动。

中日韩文化部长会议是三国重要的政府间协商机制，为三国文化部长定期交换意见提供了良好的平台。在中日韩三方的共同努力下，历次会议为加强和深化中日韩三国文化交流与合作发挥了积极作用，第十一次会议将继续推动中日韩文化领域的深入务实合作。

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