越南河内灯泡厂起火致化学品外泄 当地政府发安全警报

中新网8月30日电 据“中央社”报道，当地时间8月28日，越南河内市一家灯泡生产工厂发生大火，导致化学品外泄。当地政府29日发出安全警报，劝告附近居民疏散孩童与老人，并在21天内不要食用该地区生产或存放的食物。

据报道，河内市青春郡(Thanh Xuan)的黎明灯泡与保温瓶公司(Rang Dong)28日晚间起火，大火燃烧5个小时后才获得控制，并未造成人员伤亡，但厂房倒塌，经济损失约为648万美元。

当地政府29日发出安全警报称，这场火灾造成化学品外泄，严重污染了附近地区的空气与水质，劝告附近居民将孩童、老人与病患疏散到安全地方，居民在21天内不要进食这家工厂半径1公里范围内生产或存放的食物，并且销毁当地蔬菜与果树等。

政府还建议当地居民监测家庭成员的健康状况。当地政府提醒居民若发现呼吸困难等现象，应立即前往医院就诊，同时建议清洗受污染衣物、储水盆与房屋墙壁等。

报道称，越南政府仅发出安全警报，未说明是何种危险化学品外泄。河内国家大学化学系专家陈洪棍(Tran Hong Con)表示，灯泡内含有毒水银粉，大火发生时将外泄到空气中，可能对人体健康造成严重影响。

据悉，水银又称汞，常温下即可蒸发，汞蒸气和汞的化合物多有剧毒。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)