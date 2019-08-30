默克尔重申支持以“两国方案”解决巴以冲突

新华社柏林8月29日电（记者任珂 张远）德国总理默克尔29日在柏林会见来访的巴勒斯坦总统阿巴斯，她重申支持以“两国方案”来解决巴勒斯坦和以色列的冲突。

在双方会谈前的联合记者会上，默克尔说，巴以冲突的政治解决方案应该确保巴勒斯坦人和以色列人都能够和平与安全地生活，这只能通过“两国方案”实现。

她说，德国将继续通过国际援助支持巴勒斯坦的经济社会发展。

阿巴斯说，巴勒斯坦已准备好以“两国方案”进行谈判。他对美国在很多事情上选择站在以色列一边表示遗憾，认为美国的这一立场无助于促进中东和平与安全。

他说，巴勒斯坦希望在国际框架下进行谈判，欧洲和阿拉伯国家应在巴以之间展开斡旋。

“两国方案”最早是由联合国提出的巴以冲突政治解决方案。“两国方案”主张最终建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国。

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